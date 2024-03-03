Посёлок Парголово, Санкт-Петербург, 3 марта, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Тела двух мужчин найдены в отеле в петербургском посёлке Парголово. Об этом 3 марта сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации источника, в номере отеля на диване были обнаружены трупы мужчин 1990 и 1996 годов рождения без внешних признаков насильственной смерти.

Отмечается, что тела направлены в морг для установления причин смерти. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как ранее передавало ИА Регнум, на востоке Москвы на лестничной клетке жилого дома, расположенного на улице 5-я Парковая, найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти, у него обнаружены множественные повреждения на лице. Следователи начали проверку.