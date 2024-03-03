Киев, 3 марта, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Сотрудники офиса президента Украины Владимира Зеленского потратили на командировки из бюджета больше, чем шесть вместе взятых министерств в 2023 году, заявил украинский депутат Ярослав Железняк в своём Telegram-канала.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Посчитал по командировкам за бюджетный счёт офиса президента. Так они за год за государственные деньги наездили больше, чем МВД, минюст, минобразования, минэкологии, минагрополитики и минспорта вместе взятые», — написал он.

Депутат отметил, что эти траты не включают расходы на поездки лично Владимира Зеленского.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров информировал, что на содержание офиса Зеленского тратят колоссальные суммы — порядка 58 тыс. долларов в час, или 2,1 млн гривен.

25 февраля министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что киевский режим уже столкнулся с дефицитом бюджетных средств на фоне задержек финансовой помощи со стороны Запада.

Киев получил от других стран $203 млрд, что на $30 млрд больше, чем валовой внутренний продукт (ВВП) украинской экономики, заявлял в декабре министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что фактически Украина стала страной-банкротом.