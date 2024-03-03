Пекин, 3 марта, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Китай готов продолжать содействовать мирным переговорам между Россией и Украиной, заявил спецпредставитель китайского правительства по делам Евразии Ли Хуэй.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Китай готов продолжать свои усилия по содействию мирным переговорам, посредничеству между Россией, Украиной и другими соответствующими сторонами, достижению консенсуса и содействию окончательному политическому урегулированию украинского кризиса», — сказал во время встречи с замглавы министерства иностранных дел России Михаилом Галузиным в Москве Ли Хуэй, слова которого приводит сайт китайского МИД.

Вместе с тем спецпредставитель Китая отметил, что Москва и Пекин должны и дальше способствовать развитию российско-китайских отношений, руководствуясь основополагающим консенсусом, достигнутым главами двух стран.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от переговоров, но, по его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада. Он указал, что, если Запад действительно хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву, и тогда Украина в скором времени захочет сесть за стол переговоров.

Вместе с тем 27 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США и их сателлитам для содействия урегулированию следует отказаться от так называемой «формулы мира» главы киевского режима Владимира Зеленского, не поддерживать Киев и удовлетворить требования России. Она отметила, что Россия не начинала конфликт на Украине, а стремится его завершить и предпринимает для этого вынужденные, но решительные действия, включая проведение специальной военной операции.

2 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на дипломатическом форуме в турецкой Анталье заявил, что после встречи в Стамбуле в 2022 году Россия не получала серьёзных предложений о переговорах с Украиной, инициатив диалога с учётом интересов России нет.

Лавров, комментируя готовность Турции предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева, отметил, что это вопрос не к России, поскольку она никогда не отказывалась от переговоров.

Также глава российского МИД напомнил, что инициатив диалога с учётом интересов России нет.

Ранее Лавров отмечал, что «формулу мира» Киева реализовать невозможно и это понимают все. Он назвал её абсолютно неадекватной бумагой.