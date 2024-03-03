Берн, 3 марта, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Высокопоставленные немецкие военнослужащие своим обсуждением ударов по Крымскому мосту втягивают Германию в войну с Россией. Об этом заявил шеф-редактор швейцарского издания Die Weltwoche Роджер Кёппель на своем YouTube-канале.

IMAGO/Revierfoto/Global Look Press

«Такими разговорами генералы ВВС втягивают Германию всё глубже в войну. Я предполагаю, что они будут либо уволены, либо наказаны со всей строгостью», — поделился мнением журналист.

Также Кёппель раскритиковал немецких военных и подчеркнул, что Германия опять ведёт мир к масштабному конфликту.

«Тут и плачевное состояние бундесвера, и фривольная легкомысленность в отношении перспективы мировой войны. Похоже, вообще нет никакого осознания огромной опасности и угрозы, заключающейся в ситуации, в которой мы находимся», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта полную аудиозапись и текстовую расшифровку разговора высокопоставленных немецких офицеров, в котором те обсуждали организацию возможной ракетной атаки на Крымский мост, опубликовала российский журналист, главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Разговор датируется 19 февраля 2024 года. Атаку на территорию России обсуждали начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии Грефе, инспектор BBC Германии Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования Германии Фенске и Фроштедте.

Согласно записи, они планировали немецкими дальнобойными ракетами Taurus с истребителя Dassault Rafale ударить по Крымскому мосту. Один из офицеров заявил, что эти ракеты при условии их поставки на Украину, согласовать которую пока отказывается канцлер Германии Олаф Шольц, будут готовы к применению через восемь месяцев.