Москва, 3 марта, 2024, 12:36 — ИА Регнум. На востоке Москвы в подъезде жилого дома обнаружили тело мужчины со множественными повреждениями на лице. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета РФ.

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«На лестничной клетке жилого дома, расположенного на улице 5-я Парковая в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных повреждений в области лица», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи начали проверку. Обстоятельства смерти мужчины выясняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА Регнум, в одной из квартир в городе Зверево Ростовской области найдены тела двух мужчин с выраженными гнилостными изменениями. По предварительным данным, погибли владелец квартиры, в которой были найдены тела, и его сын. По информации местного издания DonDay, в середине комнаты был обнаружен импровизированный склеп из гипсокартона, залитый бетоном, в котором были замурованы тела двух мужчин. Предполагается, что тела находились в квартире на протяжении нескольких месяцев.