Белград, 3 марта, 2024, 12:17 — ИА Регнум. После массовых протестов оппозиции в Белграде проведут новые муниципальные выборы. Такое решение приняла правящая Сербская прогрессивная партия (СПП), сообщил её вице-президент и исполняющий обязанности мэра столицы страны Александр Шапич.

Darko Vojinovic/AP/TASS

«Мы подняли планку легитимности. Мы приняли решение в ущерб себе, но мы не боимся», — цитирует слова Шапича Vijesti.

Он добавил, после введения в Сербии многопартийности в 1990-е годы не было более важных выборов, чем эти. Вице-президент СПП добавил, что, несмотря на споры об инфраструктурных проектах, главной темой голосования станет то, в каком направлении страна будет двигаться дальше.

В материале отмечается, лидер оппозиционной коалиции «Сербия против насилия» Добрица Веселинович назвала решение о перевыборах победой самой оппозиции, а также наблюдателей, общества, членов избирательных комитетов и граждан, якобы фиксировавших фальсификации.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января стали известны официальные результаты парламентских выборов в Сербии. После подсчёта 100% голосов большинство получила коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича с поддержкой 46,75% (1 783 701 голос).

Прозападный оппозиционный блок «Сербия против насилия» набрал 23,66% (902 450 голосов).

Однако протесты представителей оппозиции начались ещё в декабре при промежуточном подсчёте голосов, когда СПП уже набирала большинство. 18 числа в Белграде у здания правительства собралась многотысячная толпа. Местные СМИ сообщили, что люди перекрыли дороги, сломали забор у здания Республиканского избиркома и пытались прорваться внутрь.

24 декабря президент Сербии Александр Вучич на фоне беспорядков в Белграде обратился к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Он тогда заявил, что в стране нет революции.

Лидер Сербии добавил, что правоохранительные органы контролируют ситуацию. По его словам, в акции участвовало порядка 2490 человек. Вучич подчеркнул, что власти пытались не допустить, чтобы кто-то из митингующих пострадал.