Исламабад, 3 марта, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Председатель Пакистанской мусульманской лиги Шахбаз Шариф избран новым премьер-министром страны. Об этом сообщает местный телеканал PTV NEWS.

PPI/Global Look Press Шахбаз Шариф

Отмечается, что за Шарифа проголосовали 201 из 336 депутатов нового созыва Национальной ассамблеи (нижняя палата пакистанского парламента). Оппонент Шарифа генеральный секретарь партии «Движение за справедливость» Омар Аюб Хан в свою очередь смог заручиться поддержкой со стороны 91 депутата.

Шахбаз Шариф уже занимал должность главы правительства Пакистана с апреля 2022 до августа 2023 года.

Как передавало ИА Регнум, в конце января бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана приговорили к 14 годам лишения свободы по делу о коррупции.

Экс-премьера и его жену приговорили к 14 годам лишения свободы по делу о коррупции, связанному с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахана.

Также им запретили занимать какие-либо государственные должности в течение 10 лет и вынесли штраф в размере 787 млн рупий (2,8 млн долларов) каждому.

Накануне, 30 января, Хана приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в разглашении государственной тайны.

В мае 2023 года Хан был задержан в зале суда в ходе рассмотрения дела, возбуждённого против него по обвинению в продаже подарков, полученных от глав иностранных государств. Руководители партии Хана назвали его арест незаконным и призвали сограждан к протестам. Столкновения протестующих с правоохранителями в ряде городов страны продолжались несколько дней.

Перед этим против Хана и ряда его сторонников были также выдвинуты обвинения в терроризме. Это произошло после того, как 18 марта 2023 года в Исламабаде произошли столкновения между полицией и сторонниками «Движения за справедливость», сопровождавшими кортеж Хана.