Санкт-Петербург, 3 марта, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Ещё двум жителям Пискарёвского проспекта потребовалась помощь врачей после после атаки украинского дрона на Петербург, пишет 3 марта «Фонтанка».

Дарья Иванова/ТАСС

Как стало известно онлайн-изданию, к медикам обратился 75-летний пенсионер, проживающий в 161 доме на Пискарёвском проспекте. Он сообщил, что во время падения беспилотника его отбросило ударной волной. Медики диагностировали у пострадавшего ушиб мягких тканей головы и после оказания помощи отправили домой.

Вечером 2 марта бригада скорой доставила в больницу 60-летнюю жительницу 159 дома. По её словам, во время взрыва в доме напротив её по голове ударил поднятый взрывной волной предмет. Медики зафиксировали у пациентки закрытую черепно-мозговую травму, подкожную гематому, контузию левого глазного яблока.

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Как передавало ИА Регнум, утром 2 марта в дом № 161 на Пискарёвском проспекте в Петербурге попал, по предварительным данным, беспилотник самолётного типа. В результате удара произошёл взрыв. Сообщалось, что за помощью к медикам обратились шесть человек.

Жителей домов, которые пострадали при ЧП, разместили в детском саду. Губернатор города Александр Беглов уточнил, что частично пострадало остекление балконов двух жилых многоэтажек. Он отметил, что жители пострадавшего дома получат компенсации от властей города.

Вечером 2 марта в пострадавшие от взрыва дома на Пискарёвском проспекте вернули свет, газ, воду и отопление.