Даллас, США, 3 марта, 2024, 11:46 — ИА Регнум. На выборные должности в американском штате Техас претендует большое количество кандидатов, которые выступают за выход штата из состава страны. Об этом пишет местная газета Dallas Morning News.

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Авторы публикации выразили обеспокоенность из-за приближения в США «супервторника», на котором во многих штатах определятся делегаты для предстоящих президентских выборов. Как отмечается в материале, многие кандидаты поддерживают сецессию (выход из состава государства) штата.

«Есть те, кто заходит слишком далеко в общеизвестном стремлении Техаса к независимости. По мере приближения «супервторника» избирателям-республиканцам в Техасе следует остерегаться. Вызывает тревогу количество кандидатов в палату представителей Техаса и на другие должности, подписавших обязательство «вернуть Техас обратно», которое обязывает их продвигать законопроект, который поможет Техасу выйти из состава Соединённых Штатов при определённых условиях», — сказано в материале.

Вместе с тем в газете указывается, что обязательство о продвижении интересов Техаса и потенциальном выходе штата из состава США подписали более 150 кандидатов. Издание призвало избирателей внимательно ознакомиться с предвыборными тезисами кандидатов перед голосованием, чтобы «не удивиться постфактум».

Как передавало ИА Регнум, 13 января национальная гвардия Техаса взяла под контроль участок федеральной границы США с Мексикой и запретила доступ к нему агентам американской федеральной пограничной службы. Распоряжение развернуть Нацгвардию в Игл-Пасс поступило от губернатора Техаса Грега Эббота, который обвинил администрацию президента США Джозефа Байдена в том, что она узаконила переходы нелегальных мигрантов через границу.

События в Техасе давно переросли в нечто, что абсолютно беспрецедентно для истории США, заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян. За всю историю США в стране, помимо войны за независимость 1776 года, это третий случай такого, что называется, горячего противостояния штатов с федеральным правительством. 25 штатов не только поддержали губернатора Техаса, но и готовы предоставить свои войска, напомнил эксперт.

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в мае прошлого года назвал «вопросом будущего» отделение Техаса от Соединённых Штатов Америки и Шотландии от Соединённого Королевства.

С точки зрения Запада, как отметил замглавы Совбеза, право народов на самоопределение, провозглашение независимости и присоединение к государству существует, но только в отдельных случаях, которые выгодны западному миру.

Медведев пояснил, что речь идёт о вхождении Калифорнии и Техаса в состав Соединённых Штатов.