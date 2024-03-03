Москва, 3 марта, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Заявляя о возможном ужесточении позиции Израиля по отношению к России, представитель израильской правящей партии «Ликуд» Амир Вайтман пытается оказать давление на общественное мнение. Об этом корреспонденту ИА Регнум 3 марта заявил российский политолог, историк, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Он отметил, что Россия заняла правильную и принципиальную позицию по израильско-палестинскому конфликту, который уже унёс жизни десятков тысяч мирных жителей Газы, в том числе женщин и детей. РФ выступает за создание суверенного палестинского государства, что является сложным процессом. Израиль, понятно, недоволен этим, подчеркнул востоковед.

По его мнению, таким заявлением представитель израильской правящей партии пытается оказать давление на общественное мнение и посмотреть, как общество отреагирует на его слова.

Багдасаров также прокомментировал возможные поставки вооружения Израиля Украине после завершения израильско-палестинского конфликта. Он отметил, что Израиль сейчас сам нуждается в поставках оружия извне. США поставляют ему боеприпасы, в том числе для «Железного купола» и многих других систем.

«Израильская армия считается одной из самых мощных на Ближнем Востоке, обладает военно-промышленным комплексом и численностью, с учётом мобилизованных, порядка 500 тысяч человек. За несколько месяцев она не смогла справиться с небольшой военной палестинской группировкой. Поэтому конфликт будет длиться долго, партизанская война там только начинается. В центральном секторе Газа, который якобы Израиль давно взял под контроль, идут бои. Поэтому, прежде чем угрожать поставками оружия, представителю «Ликуда» нужно было бы очень хорошо подумать», — отметил политолог.

Как передавало ИА Регнум, представитель израильской правящей партии «Ликуд» Амир Вайтман заявил, что позиция Израиля к России ужесточится, а отношения между Тель-Авивом и Москвой станут более агрессивными. По словам Вайтмана, обострение отношений могут усугубить переговоры в Москве ведущих палестинских фракций в рамках межпалестинской встречи по урегулированию в секторе Газа. Он также заявил, что нет никаких сомнений в том, что «Россия активно вовлечена в то, что происходит в Израиле». При этом отметил, что ему неясно, «на каком уровне».

В Москве 29 февраля начались переговоры ведущих палестинских фракций в рамках межпалестинской встречи по урегулированию в секторе Газа.

В МИД России заявили, что РФ и дальше готова вносить вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта. Российская сторона выразила надежду, что заданный импульс процессу межпалестинского примирения получит развитие.

В октябре 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выступает за создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и это не связано с нынешней эскалацией на Ближнем Востоке.

На саммите СНГ 13 октября 2023 года Путин заявил, что Израиль подвергся жестокой атаке, но урегулирование конфликта возможно лишь путём создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. По его словам, Россия исходит «из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путём переговоров».