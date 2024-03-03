Москва, 3 марта, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Свыше 30 млн рублей направило правительство России на единовременные выплаты матерям-героиням и родителям, которые получили орден «Родительская слава». Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства на официальном сайте.

Владимир Вяткин/РИА Новости

«Более 30 млн рублей будет дополнительно направленo из резервного фонда кабмина на выплаты единовременных денежных поощрений матерям-героиням, а также родителям, награжденным орденом «Родительская слава» или медалью этого ордена», — говорится в тексте.

Пресс-служба пояснила, что решение принято в связи с увеличением числа получателей таких выплат. В тексте также указан порядок распределения средств: 20 млн рублей выделяют на денежное поощрение матерям-героиням, 5,5 млн рублей — награждённым орденом «Родительская слава», 5,2 млн рублей — награждённым медалью этого ордена.

В пресс-службе напомнили, что россиянки, удостоенные звания «Мать-героиня» получают 1 млн рублей, родители, награждённые орденом «Родительская слава», — 500 тыс. рублей, медалью этого ордена — 200 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года президент России Владимир Путин в приветственной речи накануне Дня матери заявил, что поддержка материнства и детства, обеспечение достойного уровня и качества жизни российских семей являются ключевыми стратегическими приоритетами РФ.

В мае 2023 года во время вручения государственных наград лидер страны отметил, почитание многодетных семей заложено в традиции русского народа, поскольку воспитание детей — это каждодневный труд.