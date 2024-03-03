Карабулак, Ингушетия, 3 марта, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Спецоперация в городе Карабулаке в Ингушетии завершена, режим контртеррористической операции (КТО) продолжает действовать. Об этом 3 марта сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ

«Проведение спецоперации закончилось. Режим контртеррористической операции продолжает действовать», — приводит агентство слова источника.

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Как передавало ИА Регнум, в Карабулаке спецназ ФСБ в рамках контртеррористической операции ликвидировал шестерых боевиков. Пострадавших среди гражданских и сотрудников силовых ведомств нет.

Ранее сообщалось, что силовики проводят зачистку квартиры, в которой скрывались блокированные боевики, стрельбы нет.

Вечером 2 марта в одном из жилых домов Карабулака силовики обнаружили и спецназ ФСБ заблокировал группу бандитов, которые намеревались совершить террористические акты.

По информации Национального антитеррористического комитета, боевики при попытке их задержания открыли огонь по силовикам. Правоохранители были вынуждены вступить в боестолкновения с террористами. Жителей домов, прилегающих к району, где засели террористы, эвакуировали.

Позднее стало известно, что боевики пытались сбежать через окно. Простыни, по которым они спускались, свисали с окна дома на четвёртом этаже. Попытка скрыться от сотрудников спецслужб закончилась провалом.