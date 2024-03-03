Карабулак, Ингушетия, 3 марта, 2024, 11:05 — ИА Регнум. В ингушском Карабулаке спецназ ФСБ в рамках контртеррористической операции (КТО) ликвидировал шесть боевиков, сообщает Telegram-канал «112».

Дмитрий Макеев/РИА Новости

Отмечается, что в рамках операции пострадавших среди гражданских и сотрудников силовых ведомств нет.

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Ранее сообщалось, что силовики проводят зачистку квартиры, в которой скрывались блокированные боевики, стрельбы нет.

Как передавало ИА Регнум, в одном из жилых домов Карабулака силовики и спецназ ФСБ заблокировал группу бандитов, которые намеревались совершить террористические акты.

По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), боевики при попытке их задержания открыли огонь по силовикам. Правоохранители были вынуждены вступить в боестолкновения с террористами.

Жителей домов, прилегающих к району, где засели террористы, эвакуировали. Ситуацию контролирует штаб НАК.

Позднее стало известно, что боевики пытались сбежать через окно. Простыни, по которым они спускались, свисали с окна дома на четвёртом этаже. Попытка скрыться от сотрудников спецслужб закончилась провалом.