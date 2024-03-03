Брюссель, 3 марта, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Возможная остановка транзита российского газа через территорию Украины в конце 2024 года может стать наихудшим сценарием для стран Европейского союза, которые зависят от этих поставок. Об этом сообщает Politico со ссылкой на составленный Еврокомиссией конфиденциальный документ.

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В нём говорится, что без транзита по указанному маршруту ЕС будет вынужден увеличить расходы на закупку газа в связи с поиском альтернативных путей поставок. Дополнительных затрат потребует и хранение топлива, следует из текста.

Наибольший урон понесут Австрия, Венгрия и Словакия, сообщила аналитик ICIS Аура Сабадус. Она пояснила, что эти европейские государства могли бы компенсировать выпадающие поставки транзита через Украину с помощью топлива из Германии. Однако власти ФРГ недавно приняли закон о налоге на экспорт газа, что усложняет такую перспективу.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешту для энергетической безопасности не нужен транзит газа через Украину при наличии поставок топлива по газопроводу «Турецкий поток».

Также венгерский дипломат добавил, что Будапешт открыт для переговоров по увеличению каналов поставок газа.

В январе премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи с главой правительства Украины Денисом Шмыгалём сообщил о договорённости с Киевом продолжить транзит российского газа в 2025 году. Он назвал её «отличной новостью». Но в Киеве в тот же день заявили, что не намерены договариваться с Москвой о продлении транзитного соглашения, срок действия которого истекает в конце 2024 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Украины от транзита российского газа по её территории повлечёт изменение всей логистики процесса и проблемы для потребителей, несмотря на наличие альтернативных маршрутов, поскольку они в значительной мере загружены.