Вашингтон, 3 марта, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Китай выпускает гораздо больше товаров, чем нужны внутри страны, в попытке решить экономические проблемы. Для мира это обернётся новым наплывом китайского импорта, пишет 3 марта The Wall Street Journal.

Двадцать лет назад, напоминает издание, мировая экономика пережила «китайский шок». Бум импорта дешёвых китайских товаров пришёлся на конец 1990-х и начало 2000-х годов. Экономисты считают, что это явление скоро повторится.

В первый раз наращивание производства помогло Китаю сдержать инфляцию на низком уровне за счёт рабочих мест в местном производстве. При этом в США, Японии и странах ЕС многие предприятия оказались разорены. Вместе с тем выгоду от ситуации получили американцы с низким или средним уровнем заработка, так как потребительские цены в стране упали.

Теперь, говорится в статье, Пекин намерен удвоить экспорт, чтобы оживить рост экономики. Китайские заводы выпускают больше автомобилей, техники и бытовой электроники, чем нужны в стране. Дешёвые государственные кредиты позволяют китайским компаниям перенасыщать своей продукцией зарубежные рынки.

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