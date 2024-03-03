Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 3 марта, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Зарубежные участники Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ), который проходит в российском Сириусе, смогут лучше познакомиться с настоящей Россией. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации, председатель Организационного комитета ВФМ Сергей Кириенко.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Сергей Кириенко

«Ребята, которые приехали на фестиваль, понимают, что дискуссия открытая. Многие из них говорят, что поражены разнообразием выбора и возможностей. Они видят открытость, выбор молодых россиян, которые гордятся своей страной, историей, культурой и очень бережно относятся к традициям гостей из других стран. Вот это ощущение взаимоуважения и взаимопонимания позволяет им совсем по-другому почувствовать настоящую Россию», — отметил Кириенко.

Он напомнил, что в этом году на участие в фестивале было подано более 300 тысяч заявок. Многим молодым людям со всего мира пришлось побороться за то, чтобы стать участником мероприятия, подчеркнул Кириенко.

По словам первого заместителя администрации президента, попытки ограничить и бойкотировать Россию «с треском провалились». Кириенко также обратил внимание на то, что из 193 государств, входящих в ООН, участниками ВФМ стали представители 190 стран.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 2 марта дал официальный старт Всемирному фестивалю молодёжи (ВФМ) в Сочи. Видеообращение российского лидера к участникам стало финалом яркого шоу в международном моле «Арт. Молодость», в который на время фестиваля превратился Дворец спорта «Большой».

В рамках фестиваля состоится более 800 мероприятий. Участие в фестивале принимают около 20 тыс. российских и иностранных представителей бизнеса, медиа, культуры, науки, спорта и прочих сфер общественной жизни. Своим опытом с участниками фестиваля поделятся 1500 спикеров. Ожидается участие тысячи школьников (500 из России и 500 из других стран) из 78 государств мира.

Фестиваль проходит в соответствии с указом президента в целях развития международного молодёжного сотрудничества.

С 10 по 17 марта пройдёт региональная программа фестиваля. Участники посетят 30 российских городов.

В свою очередь председатель Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Артём Жога заявил, что Всемирный форум молодёжи опроверг «изоляцию» России. Он подчеркнул то количество участников, которое приехало на мероприятие в РФ и реальное положение дел показывает — весь мир интересуется Россией, её историей и ситуацией, в которой она сейчас находится.