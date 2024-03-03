Эр-Рияд, 3 марта, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС в ближайшие часы ответит на предложенную посредниками сделку по обмену заключёнными с Израилем. Об этом сообщил саудовский телеканал Al Arabiya.

Maya Levin/AP/TASS

Отмечается, что делегация ХАМАС проведёт в Египте встречу с посредниками для подготовки списка заложников, которые могут быть освобождены.

Ранее сообщалось, что представители ХАМАС и Израиля 3 марта прибудут в столицу Египта, где продолжатся переговоры о перемирии в секторе Газа и определении параметров соглашения по обмену заложников на палестинских заключённых.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября 2023 года ХАМАС во время нападения на приграничные районы Израиля взяло в заложники десятки человек. С начала эскалации палестино-израильского конфликта состоялось несколько обменов.

В начале января телеканал Al-Arabiya сообщил, что руководство палестинского движения ХАМАС приняло решение прекратить любые переговоры по освобождению заложников после взрыва в их офисе в Ливане, в результате которого погибли замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и его соратник. Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания 2 января заявил, что движение освободит заложников только на своих условиях, а любые инициативы по обмену будут рассматриваться лишь после прекращения огня со стороны Израиля.

Армия обороны Израиля 12 февраля сообщила об освобождении ещё двух заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа палестинским движением.