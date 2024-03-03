Братск, Иркутская область, 3 марта, 2024, 08:53 — ИА Регнум. Бродячая собака укусила восьмилетнего мальчика в городе Братске Иркутской области, возбуждено уголовное дело. Об этом 3 марта сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

Aleksander Lyskin/Global Look Press

«В городе Братске около одной из школ восьмилетнего мальчика за ногу укусила бродячая собака. На крики ребёнка прибежали одноклассники и спугнули животное», — говорится в сообщении.

Отмечается, что школьника дома встретила мама и отвезла в травмпункт. Инцидент произошёл 1 марта.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В ведомстве добавили, что установят все обстоятельства произошедшего и дадут оценку деятельности должностных лиц, ответственных за организацию отлова и содержания безнадзорных животных.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля в городе Усть-Куте Иркутской области стая бродячих собак набросилась на маленькую девочку, одна пыталась укусить её за руку. Девочка попыталась отогнать животных и убежать. Когда она упала, собаки подступили к ней и две набросилась на лежачего ребёнка. Девочка, спасаясь бегством, упала в снег два раза. Стаю отогнала подбежавшая женщина.