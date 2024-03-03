Симферополь, 3 марта, 2024, 08:42 — ИА Регнум. Актуализированную схему объезда участка трассы «Таврида» опубликовал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своём Telegram-канале.

Telegram-канал Николая Лукашенко

«Просим руководствоваться данной временной схемой при планировании проезда по автомобильной дороге «Таврида». О снятии ограничений проинформируем дополнительно. Приносим извинения за возможные неудобства», — написал Лукашенко.

Как ранее передавало ИА Регнум, советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что изменении схему объезда участка трассы «Таврида», который ночью 3 марта перекрыли. Он отметил, что движение автотранспорта осуществляется транзитом через Феодосию.

До этого сообщалось, что автомобильное движение по трассе «Таврида» временно ограничено в керченском направлении на участке в районе Феодосии. На месте работали экипажи ГИБДД.

В ночь на 3 марта перекрыли движение автомобилей по Крымскому мосту, сообщили в Telegram-канале оповещений об оперативной ситуации на мосту и подходах к нему.

Также ночью стало известно, что российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 38 беспилотников ВСУ в небе над Крымом.