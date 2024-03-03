Техас, США, 3 марта, 2024, 07:01 — ИА Регнум. Техасская газета The Dallas Morning News предостерегла граждан о большом количестве кандидатов на выборные должности, поддерживающих выход штата из США. Статья вышла 2 марта, в день независимости Техаса от Мексики.

Иван Шилов ИА Регнум Техас

Авторы встревожены приближением в США «супервторника», когда во многих штатах определяются делегаты для предстоящих выборов президента страны. Издание предупредило жителей штата о том, что многие кандидаты выступают за выход Техаса из состава США.

«На данный момент обязательство подписали более 150 человек, в том числе несколько кандидатов от Республиканской партии в Северном Техасе», — написали в статье.

Отмечается, что обязательство предполагает обещание кандидата на выборную должность ставить интересы штата выше общеамериканских и продвигать законопроект о референдуме по отделению Техаса от США.

Перед тем, как идти на выборы, стоит внимательно ознакомиться с перечнем кандидатов, чтобы потом не удивляться произошедшему, призвали журналисты.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января национальная гвардия Техаса взяла под контроль участок федеральной границы США с Мексикой и запретила доступ к нему агентам американской федеральной пограничной службы. Распоряжение развернуть Нацгвардию в Игл-Пасс поступило от губернатора Техаса Грега Эббота, который обвинил администрацию президента США Джозефа Байдена в том, что она узаконила переходы нелегальных мигрантов через границу.

События в Техасе давно переросли в нечто, что абсолютно беспрецедентно для истории США, заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян. За всю историю США в стране, помимо войны за независимость 1776 года, это третий случай такого, что называется, горячего противостояния штатов с федеральным правительством. 25 штатов не только поддержали губернатора Техаса, но и готовы предоставить свои войска, напомнил эксперт.

В МИД РФ на фоне обострения ситуации в Техасе напомнили, что Россия не вмешивается в дела США и не собирается этого делать. С таким комментарием сообщения о якобы роли Москвы в провоцировании напряжённости ситуации на границе с Мексикой в Техасе выступил замминистра МИД Сергей Рябков.