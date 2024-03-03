Вашингтон, 3 марта, 2024, 06:41 — ИА Регнум. Бюджета Соединённых Штатов в будущем ни на что не хватит, кроме как на выплату процентов по долгам. Своё мнение высказал американский миллиардер, бизнесмен Илон Маск в социальной сети X.

Urosario.edu.co Бюджет

Пост стал комментарием к сообщению паблика Shibetoshi Nakamoto, в котором авторы с иронией утверждали, что, несмотря на проблемы с госдолгом, в Белом доме всё равно считают главной проблемой Илона Маска. На что предприниматель также иронично ответил, что «очевидно, это моя вина».

«Нам лучше что-нибудь с этим сделать, иначе весь федеральный бюджет пойдёт на погашение процентных платежей, и ни на что другое не останется», — написал Маск.

Госдолг США растёт на 1 трлн долларов каждые 100 дней, сообщается в докладе бюджетного управления Конгресса США. К концу 2034 года достигнет абсолютного исторического рекорда в 116% американского ВВП.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден подписал законопроект о продлении финансирования работы правительства. Документ ранее согласовали обе палаты Конгресса.

29 февраля палата представителей США одобрила законопроект о краткосрочном финансировании во избежании приостановки работы федерального правительства (шатдауна). Документ поддержали 320 членов нижней палаты Конгресса, 99 человек проголосовали против. Действующие временные лимиты финансирования федерального правительства истекали 1 и 8 марта.

По словам спикера палаты представителей США Майка Джонсона, республиканцы и демократы согласовали шесть законопроектов, направленных на финансирование науки, торговли, энергетики, транспорта, военного строительства и прочего. Их должны принять до 8 марта. В срок до 22 марта предстоит доработать и одобрить ещё шесть законопроектов, касающихся ассигнований на деятельность в области обороны, финансов, внутренней безопасности и зарубежных операций.