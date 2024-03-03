Вашингтон, 3 марта, 2024, 05:34 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден направит американских военнослужащих на Украину в случае своего переизбрания на второй срок. Таким мнением в соцсети X поделился предприниматель Дэвид Сакс.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

«Изначально Байден выступал против отправки (истребителей. — Прим. ред.) F-16, танков Abrams и дальнобойных ракет на Украину на том основании, что это может привести к началу третьей мировой войны. Всё это он уже отправил», — напомнил бизнесмен.

По словам Сакса, ввод сухопутных войск на Украину остаётся «единственным табу». При этом данный вопрос уже поднял президент Франции Эммануэль Макрон. Почти каждый день появляется информация, что на Украине уже действуют спецподразделения НАТО. При этом до выборов Байден не может отправить армию, так как это было бы слишком непопулярно, предположил эксперт. Но в случае своего переизбрания на второй срок Байден отправит на Украину наземные войска, заключил Сакс.

Как сообщало ИА Регнум, некоторые страны НАТО могут в частном порядке решиться на отправку своих войск на Украину. Так считает бывший американский дипломат, экс-помощник госсекретаря США Мэтью Брайза. При этом он не стал называть конкретные страны, добавив, что периодически возникает вопрос об отправке натовских войск для участия в конфликте. Чёткого ответа, как далеко готовы зайти западные союзники в поддержке ВСУ, пока нет, подытожил спикер.

26 февраля по итогам встречи лидеров стран ЕС и НАТО по вопросу об Украине президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что на саммите обсуждалась возможная отправка военных стран ЕС в зону конфликта. Однако руководство НАТО и ряда стран ЕС в свою очередь заявили об отсутствии таких планов.