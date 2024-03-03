Валенсия, Испания, 3 марта, 2024, 04:13 — ИА Регнум. Вничью завершилась встреча «Реала» с «Валенсией» в рамках 27-го тура чемпионата Испании по футболу.

Trkterra.ru Футбольный арбитр

Игра прошла на стадионе в Валенсии и закончилась со счетом 2:2. Открыл счёт встречи на 27-й минуте игрок команды хозяев Уго Дуро. Через три минут преимущество «Валенсии» увеличил Роман Яремчук.

У гостей отличился дублем Винисиус Жуниор. Футболист «Реала» забил голы на пятой добавленной к первому тайму минуте и 76-й минуте матча.

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем забил мяч в компенсированное время, но главный арбитр игры Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток за мгновение до этого. Судья не засчитал гол. Игрок выразил несогласие с решением арбитра, за что получил красную карточку. Также за споры удалили защитника гостей Антонио Рюдигер.

В ходе турнира «Реал» набрал 66 очков и возглавляет таблицу Ла Лиги. «Валенсия» находится на девятом месте, имея на счетё 37 очков.

Как сообщало ИА Регнум, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что мадридский клуб будет его последним местом работы. Контракт рассчитан до 30 июня 2023 года. Анчелотти возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год и вернулся в команду в 2021 году. Под его руководством «Реал» становился чемпионом Испании, дважды — победителем Испании, один раз — суперкубка страны. По два раза команда выигрывала Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.