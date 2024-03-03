Вашингтон, 3 марта, 2024, 03:13 — ИА Регнум. Первая леди США Джилл Байден подвергла критике бывшего президента страны Дональда Трампа из-за его отношения к женщинам. Об этом 1 марта написала американская газета The Hill.

(сс) The White House Первая леди США Джилл Байден

«Трамп потратил всю жизнь, унижая нас и обесценивая наше существование», — цитирует издание Джилл Байден.

По её словам, бывший американский лидер хвастается рукоприкладством и не уважает достижения женщин.

Супруга действующего президента США запустила кампанию «Женщины за Байдена», которая направлена на мобилизацию женщин-избирателей. Байден добавила, что Трамп опасен не только для женщин, но и для семей.

Как сообщало ИА Регнум, комментируя речь первой леди Штатов Джилл Байден о том, что Трамп — угроза для женщин, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что «мужское» грудное вскармливание и средний род в американских паспортах, являющиеся, по сути, неуважением к женщине, начали поддерживать на государственном уровне именно либералы США.

Ранее в интервью телеканалу MSNBC первая леди США назвала солидный возраст супруга Джо Байдена его достоинством в работе. По её мнению, 81-летний глава государства ещё не слишком стар для переизбрания на второй срок.