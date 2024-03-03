Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 3 марта, 2024, 03:04 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 2 марта дал официальный старт Всемирному фестивалю молодёжи (ВФМ) в Сочи. Видеообращение российского лидера к участникам стало финалом яркого шоу в международном моле «Арт. Молодость», в который на время фестиваля превратился Дворец спорта «Большой».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Объявляю Всемирный фестиваль молодежи открытым», — напутствуя участников, провозгласил Владимир Путин.

Выступление главы государства на церемонии открытия гости приветствовали овациями.

Президент тезисно обрисовал основные идеи масштабного проекта, подчеркнув, что Россия остаётся открытой к диалогу с другими государствами.

Также российский лидер в своём напутствии участникам Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи отметил равенство и справедливость, разнообразие народов России, традиции крепкой семьи и взаимопомощи, служение своему Отечеству и ответственность за его судьбу. Особенно президент выделил роль молодых людей и подчеркнул, что «строим Россию страной возможностей для молодёжи».

«Уверен, на фестивале вы получите колоссальный заряд позитивных эмоций и возвратитесь домой с любовью к России», — заверил Владимир Путин.

На церемонии открытия, по словам президента, присутствовали представители почти 300 разных народов.

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Как сообщало ИА Регнум, на федеральной территории «Сириус» в Сочи 1 марта был дан старт Всемирному фестивалю молодёжи, в рамках которого состоится более 800 мероприятий. Участие в фестивале принимают около 20 тыс. российских и иностранных представителей бизнеса, медиа, культуры, науки, спорта и прочих сфер общественной жизни. Своим опытом с участниками фестиваля поделятся 1500 спикеров. Ожидается участие тысячи школьников (500 из России и 500 из других стран) из 78 государств мира.

Фестиваль проходит в соответствии с указом Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества.

С 10 по 17 марта пройдёт региональная программа фестиваля. Участники посетят 30 российских городов.

В «Сириусе» состоялась официальная церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи. Его главная тема — «Мир меняется, потому что меняюсь я».

Председатель Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Артём Жога заявил, что Всемирный форум молодёжи опроверг «изоляцию» России. Он подчеркнул то количество участников, которые приехали на мероприятие в РФ и сказал, что реальное положение дел показывает — весь мир интересуется Россией, её историей и ситуацией, в которой она сейчас находится.