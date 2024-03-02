Москва, 3 марта, 2024, 02:50 — ИА Регнум. Более 14 тысяч человек зарегистрировались за первые сутки для участия в президентской программе «Время героев». Об этом 2 марта сообщили в оргкомитете.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«29 февраля президент России объявил о старте новой образовательной программы, на следующий день, 1 марта заработал сайт программы, пошли первые заявки. <…> спустя всего сутки после начала работы сайта, количество поданных заявок превысило 14 тысяч», — уточнила пресс-служба оргкомитета.

Отмечается, что сайт программы работает в штатном режиме, претенденты своевременно получают ответы на поставленные вопросы. Наиболее часто людей интересует, вправе ли подать заявку уволенные в запас участники СВО. Организаторы подчеркнули, что к программе «Время героев» допускаются все участники СВО — находящиеся в зоне боевых действий, а также ранее участвующие в спецоперации, в том числе уволенные с военной службы.

Как сообщало ИА Регнум, приём заявок на новую образовательную программу стартовал 1 марта в 18:00 мск и продлится до 8 апреля 2024 года. В числе обязательных требований для участников программы «Время героев» — наличие гражданства Российской Федерации, опыта управления людьми, высшего образования и отсутствие судимости.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин 29 февраля отметил, что новая кадровая программа будет строиться по тем же стандартам, что и программа «Лидеры России», выпускники которой занимают высокие должности вплоть до министерских. К участию в новой программе допускаются все бойцы и ветераны СВО вне зависимости от звания, объяснил глава государства. Учёба начнётся уже в ближайший месяц, а наставниками слушателей станут руководители правительства, администрации президента, главы российских регионов. В дальнейшем такие кадровые программы будут расширены, заверил Путин.

Ветеран специальной военной операции, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО, руководитель филиала Госфонда «Защитники Отечества» по Калужской области Дмитрий Афанасьев заявил, что бойцы очень ждали программу «Время героев». Президент РФ точно уловил потребности военных, бойцы смогут оперативно переобучаться и вливаться в гражданскую жизнь, сказал он.