Братислава, 3 марта, 2024, 02:20 — ИА Регнум. Власти Италии заявили о том, что будут выводить систему ПВО SAMP/T из Словакии, так как она нужна «в другом месте». Таким образом, стратегические объекты страны останутся без защиты. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своём видеобращении.

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фицо

Политик напомнил, что прежнее словацкое правительство передало Украине комплекс ПВО С-300, а небо республики какое-то время защищали американские системы Patriot.

«Сейчас же стратегические объекты страны, например АЭС, останутся без защиты», — признал Фицо.

Рассказывая о прошедшем в Париже саммите Евросоюза и НАТО по вопросам Украины, премьер сообщил, что одной из обсуждаемых тем было предложение возможной отправки военных из западных стран на Украину.

«Это привело бы к третьей мировой войне. Киевская армия больше всего нуждается в современных системах ПВО», — считает словацкий премьер-министр.

По мнению Роберта Фицо, Запад может предоставить средства ПВО лишь при условии направления на Украину своих специалистов для их обслуживания.

«Украина так и не может разрешить в свою пользу происходящий на её территории военный конфликт, несмотря на всестороннюю помощь стран Запада», — признал премьер-министр.

Как сообщало ИА Регнум, Словакия не станет отправлять ни одного военного на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Юрай Бланар по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым «на полях» дипломатического форума в турецкой Анталье.

Бланар также напомнил, что Братислава приостановила предоставление Украине пакета помощи в 40 млн евро.

Неформальный парижский саммит по Украине прошёл в военной атмосфере, на нём не было сказано ни слова о мире, прокомментировал Роберт Фицо.