Замглавы МИД и спецпредставитель КНР обсудили конфликт на Украине
Галузин и Ли Хуэй отметили невозможность разрешения конфликта на Украине без РФ
Москва, 3 марта, 2024, 02:13 — ИА Регнум. Любые дискуссии на тему урегулирования конфликта на Украине невозможны без участия России и учёта её интересов в сфере безопасности. К такому выводу после встречи 2 марта в Москве пришли заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин и специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.
Отмечается, что в ходе беседы состоялся заинтересованный и обстоятельный обмен мнениями на тему украинского кризиса.
«Продвигаемые Киевом и Западом ультимативные требования к России и связанные с ними «диалоговые» форматы только вредят перспективам урегулирования и не могут служить его основой», — подчеркнули в российском дипведомстве.
Встреча делегаций прошла в традиционно дружественной и доверительной атмосфере, присущей двусторонним отношениям, заключили в МИД.
Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД Китая Мао Нин уточнила, что в марте спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй, кроме России, посетит также Украину. Во время поездки он будет обсуждать политическое урегулирование украинского кризиса, сказала дипломат. Также Ли Хуэй с этой целью нанесёт визит в штаб-квартиру Евросоюза, Польшу, Германию и Францию.
В МИД Китая отметили, что Пекин всегда занимал отчётливую позицию в отношении украинского кризиса и намерен по-прежнему играть конструктивную роль в политическом урегулировании. Самой неотложной задачей дипведомством названо восстановление мира.