Москва, 3 марта, 2024, 02:13 — ИА Регнум. Любые дискуссии на тему урегулирования конфликта на Украине невозможны без участия России и учёта её интересов в сфере безопасности. К такому выводу после встречи 2 марта в Москве пришли заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин и специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Отмечается, что в ходе беседы состоялся заинтересованный и обстоятельный обмен мнениями на тему украинского кризиса.

«Продвигаемые Киевом и Западом ультимативные требования к России и связанные с ними «диалоговые» форматы только вредят перспективам урегулирования и не могут служить его основой», — подчеркнули в российском дипведомстве.

Встреча делегаций прошла в традиционно дружественной и доверительной атмосфере, присущей двусторонним отношениям, заключили в МИД.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД Китая Мао Нин уточнила, что в марте спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй, кроме России, посетит также Украину. Во время поездки он будет обсуждать политическое урегулирование украинского кризиса, сказала дипломат. Также Ли Хуэй с этой целью нанесёт визит в штаб-квартиру Евросоюза, Польшу, Германию и Францию.

В МИД Китая отметили, что Пекин всегда занимал отчётливую позицию в отношении украинского кризиса и намерен по-прежнему играть конструктивную роль в политическом урегулировании. Самой неотложной задачей дипведомством названо восстановление мира.