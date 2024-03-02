Вашингтон, 3 марта, 2024, 01:55 — ИА Регнум. Отношения Германии и стран НАТО могут стать напряжёнными в свете последних событий с обнародованным разговором четырёх немецких высокопоставленных офицеров, которые обсуждали возможную атаку на Крымский мост с использованием ракет Taurus. Такое мнение привела газета The Wall Street Journal (WSJ).

ИА REGNUM Крымский мост

Из перехваченной беседы военных германской армии предполагается, что на Украину уже прибыли британские, французские и американские специалисты для помощи киевским коллегам обслуживать «сложную западную технику».

По информации издания, власти упомянутых стран отрицают этот факт. При этом автор полагает, что перехваченная беседа немцев может спровоцировать напряженность в отношениях ФРГ с союзниками по НАТО.

«Утечка разговора немецких военных вызвала ярость в Германии. Произошедшее должно послужить тревожным сигналом. Инцидент сделал поставки Киеву Taurus ещё менее вероятными», — отметили в газете.

Как сообщало ИА Регнум, обнародованная запись о возможных ударах ракетами Taurus по Крымскому мосту не отразилась на решении канцлера Олафа Шольца не поставлять эти дальнобойные ракеты на Украину. Об этом 2 марта написала немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в его окружении.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала полную аудиозапись разговора немецких офицеров, в котором они обсуждали организацию возможной ракетной атаки на Крымский мост. Также они говорили о возможном обращении за помощью к Великобритании и допускали передачу Киеву координат целей на территории России. Вместе с тем в ходе беседы рассматривался вопрос, как после нанесения такого удара сохранять видимость, будто Германия не является стороной военного конфликта. Разговор длился 38 минут на немецком языке.

В минобороны ФРГ не смогли сказать, была ли запись разговора военных изменена, написало агентство DРА, ссылаясь на источник в военном ведомстве.