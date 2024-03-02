Санкт-Петербург, 3 марта, 2024, 00:54 — ИА Регнум. Украинские беспилотники, преодолевающие большие расстояния вглубь России, летят на высоте до 1 тыс. метров в режиме тишины и корректируются спутниками. Об особенностях дронов ВСУ рассказал «РИА Новости» командир одного из боевых подразделений российских беспилотников в зоне спецоперации с позывным Лего.

Avilov Vzlet БПЛА

Офицер пояснил, что киевские боевики беспилотники запускают на любое расстояние — всё зависит от количества топлива в летательном аппарате. Никаких звуков и сигналов аппарат не издаёт. Дронами никто не управляет, им задана точка, они взлетели, по курсу ушли и спутниками подтягиваются, корректируются.

«Все дроны, которые залетают вглубь России, идут на автономке, то есть их запускают, они летят в режиме молчания. Двигатель может быть разный — не суть в том, какой двигатель, скорее всего, бензиновый. Беспилотник может пролететь хоть весь земной шар, хватило бы ему непосредственно топлива», — уточнил Лего.

Командир отряда привёл пример атаки беспилотника ВСУ 2 марта в Санкт-Петербурге. По словам военного, расстояние от Харькова до Петербурга по прямой составляет 1200 км, дрон самолётного типа с аквапланированием, снабженный четырёхтактным бензиновым двигателем, может с легкостью преодолеть это расстояние на высоте до 1 тыс. метров, затратив при этом на полёт около 40 литров топлива.

«При этом беспилотник может нести на себе боевую часть около 20 кг, оставшееся топливо является одновременно и воспламенителем», — добавил офицер.

Есть несколько причин, указал Лего, по которым удары ВСУ приходятся по мирным кварталам. Существенной причиной является ошибка оператора дрона: в результате неправильных расчётов, таких как определение количества топлива относительно расстояния или указание неверных координат цели, БПЛА не достигает указанной цели и падает в произвольной точке. Вторая причина — это психологический фактор по запугиванию мирного населения.

«Вот всё, что в глубинке — это чисто кошмарят население, как Донецк кошмарят, так и это. А чтобы этого не было, надо просто достичь поставленных целей СВО по демилитаризации», — считает командир отряда беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, в Ломоносовском районе Ленинградской области 2 марта сработала система противовоздушной обороны. По данным главы региона Александра Дрозденко, беспилотники ВСУ были поражены над акваторией Финского залива и побережьем.

Жертв и разрушений в результате инцидента нет.

Утром 2 марта в жилой дом на Пискарёвском проспекте в Петербурге попал беспилотник самолётного типа. В результате удара произошёл взрыв. За помощью к медикам обратились шесть человек.

Вечером 2 марта в воздушном пространстве Белгородской области был сбит украинский беспилотник.