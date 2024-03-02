Карабулак, Ингушетия, 2 марта, 2024, 23:28 — ИА Регнум. Заблокированные в ингушском городе Карабулаке боевики вели подготовку к резонансным терактам, сообщили 2 марта в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Фото: НАК РФ

«В ходе проведения органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий в одном из жилых зданий в городе Карабулак была обнаружена и спецназом ФСБ заблокирована группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности», — уточнила пресс-служба НАК.

При попытке задержания боевики открыли огонь по силовикам, завязался бой с преступниками. Жителей близлежащих домов эвакуировали, ситуация контролируется штабом НАК.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта в 19:30 в Карабулаке ввели режим контртеррористической операции. Под ограничения попали четыре городские улицы — Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.

В феврале 2022 года председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников сообщил о предотвращении нападения террористов на объекты образования в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино — Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области. К подготовке большинства из них имели отношение сторонники деструктивной идеологии, уточнили в НАК.