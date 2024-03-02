Екатеринбург, 2 марта, 2024, 23:05 — ИА Регнум. В антитеррористической комиссии Свердловской области вечером 2 марта сообщили, что около электроподстанции в Екатеринбурге произошёл хлопок, сопровождающийся яркой вспышкой. Инцидент случился из-за неисправности оборудования.

РИА Новости / Алексей Куденко

Специалисты уточнили, что хлопок раздался вблизи ОПУ ПС «Калининская» — произошла неисправность электрооборудования, сопровождавшаяся хлопком и яркой вспышкой, которую заметили местные жители.

«Произошедшее не повлияло на энергоснабжение Екатеринбурга, электрооборудование подстанции работает в штатном режиме», — добавили в антитеррористической комиссии.

Пострадавших нет, на месте ЧП работают специалисты ПАО «Россети Урал».

«Правоохранительные органы проводят проверку в районе электроподстанции «Калининская», — добавили в УФСБ региона.

Как сообщало ИА Регнум, на промышленной площадке в Санкт-Петербурге произошёл инцидент — утром 31 января раздался громкий звук, похожий на хлопок или взрыв. Его слышали жители разных районов города.

Отмечалось, что из-за «сильного взрыва» в Красногвардейском, Невском и Центральном районах «затряслись стены и окна». Некоторые сравнили громкий хлопок с «переходом самолёта на сверхзвук».

Повреждение кабельной линии напряжением 220 кВ произошло 30 января рядом с ТЭЦ-23 на Монтажной улице в Восточном административном округе Москвы. О ЧП сообщили в компании «Россети Московский регион».