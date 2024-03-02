Санкт-Петербург, 2 марта, 2024, 22:44 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов связался с командованием Ленинградского военного округа в связи с инцидентом над Финским заливом 2 марта.

Администрация Санкт-Петербурга

По заверению Беглова, все службы и силы ПВО находятся в состоянии готовности.

«В связи с происшествием в акватории Финского залива нахожусь на связи с командованием Ленинградского военного округа и шестой армии ПВО. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, обеспечивая безопасность региона», — написал глава Петербурга в своём Telegram-канале.

Оперативный штаб продолжает работу и следит за ситуацией, добавил Беглов.

Как сообщало ИА Регнум, в Ломоносовском районе Ленинградской области 2 марта сработала система противовоздушной обороны. По данным главы региона Александра Дрозденко, беспилотники ВСУ были поражены над акваторией Финского залива и побережьем.

Жертв и разрушений в результате инцидента нет.

Утром 2 марта в жилой дом на Пискарёвском проспекте в Петербурге попал беспилотник самолётного типа. В результате удара произошёл взрыв. За помощью к медикам обратились шесть человек.

2 марта средства ПВО сбили украинский дрон в районе посёлка Батрацкая Дача в Шебекинском округе Белгородской области. В этот же день силы ПВО сбили дрон над селом Новая Деревня в Белгородской области. Кроме того, в районе села Щетиновка в том же регионе с беспилотника сбросили взрывчатку.

Также взрывное устройство было сброшено с беспилотника ВСУ в Горловке в ДНР. Два человека погибли. В этот же день четыре сотрудника Следственного комитета получили ранения и контузии после атаки БПЛА в Брянской области.