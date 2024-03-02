Москва, 2 марта, 2024, 21:59 — ИА Регнум. Более 80% граждан, которые следили за посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию, считают, что у действующего президента есть чёткий план развития страны и он сможет его реализовать, свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, среди тех, кто следил за посланием, 85% заявили, что у Путина есть чёткий план действий и стратегия развития страны на ближайшие несколько лет. Обратной позиции придерживаются 10% опрошенных. Значительное большинство респондентов — 86% — считает, что президент сможет реализовать этот план по развитию страны полностью или частично, каждый второй опрошенный заявил об этом с полной уверенностью.

Результаты опроса ВЦИОМ указывают, что о послании президента в той или иной степени известно 80% россиян, в том числе 40% граждан хорошо о нём осведомлены. Впервые узнали о послании 20% опрошенных. Из тех, кто знает о послании, каждый третий внимательно слушал выступление, а 41% — узнали из новостей.

Из числа тех, кто следил за выступлением президента, 86% заявили, что послание произвело на них положительное впечатление, в том числе каждый второй сообщил об этом с абсолютной уверенностью. Каждый второй, следивший за посланием, заявил, что ему понравились все озвученные идеи и предложения лидера страны.

В исследовании также говорится, что наибольшее одобрение у информированных граждан вызвали такие темы, как поддержка молодых семей (21%), инфраструктура, строительство жилья и дорог (13%), национальные проекты «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и другие (12%).

Всего в опросе, который был проведён по заказу ЭИСИ, приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет. Методом опроса стало телефонное интервью по случайной выборке, извлечённой из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Респонденты отвечали на вопросы «Вчера Президент Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию России. Вы знаете, слышали или впервые слышите об этом?», «Следили ли Вы за выступлением Президента в рамках его Послания Федеральному Собранию или нет?», «Скажите, пожалуйста какое впечатление в целом произвело на Вас Послание Владимира Путина?», «Как Вы считаете, обращаясь с Посланием к Федеральному Собранию, Владимир Путин чётко, понятно выражал свое видение стратегических направлений развития страны или нечётко, непонятно?», «Если Вы следили за выступлением Президента, то какие его идеи и предложения Вам понравились?», «Как Вам показалось, у Владимира Путина есть чёткий план действий, стратегия развития страны на ближайшие несколько лет или нет?».

Как передавало ИА Регнум, согласно результатам опроса, ранее проведённого ФОМ, президенту России доверяют 82% россиян, а его деятельность одобряют 80% граждан.

Опрос «ФОМнибус» был проведён с 23 по 25 февраля 2024 года среди 1500 респондентов в 104 населённых пунктах, 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность, как указано в материалах фонда, не превышает 3,6%. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Респонденты отвечали на вопросы — «Вы скорее доверяете или скорее не доверяете В. Путину?», а также «Как Вы считаете, президент В. Путин работает на своём посту скорее хорошо или скорее плохо?». Опрос был проведён в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ).

Ранее сообщалось, что президент России по результатам опроса портала World of Statistics возглавил рейтинг мировых лидеров по уровню одобрения среди граждан своих стран. Президент США Джо Байден расположился на 13-м месте с результатом 37%. Меньше всего поддерживают своего лидера в Японии: работу премьера Фумио Кисиды одобряют лишь 18% граждан.