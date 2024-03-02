Москва, 2 марта, 2024, 21:14 — ИА Регнум. В московском метро движение на Люблинско-Дмитровской линии от станции «Печатники» до «Чкаловской» было приостановлено из-за человека на пути, сообщила 2 марта пресс-служба департамент транспорта Москвы в своём Telegram-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM

Уточняется, что в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Позднее в дептрансе отметили, что движение на салатовой ветке метро восстановлено и вводится в график.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии из-за присутствия человека на путях были увеличены интервалы движения поездов. Позже поезда остановили на участке от «Баррикадной» до «Текстильщиков», в обратном направлении поезда пустили с увеличенными интервалами. Вскоре после инцидента движение поездов было восстановлено.

1 февраля на станции метро «Чеховская» в Москве погиб пассажир, упавший под поезд. Движение от «Серпуховской» до «Савёловской» было приостановлено, в обратном направлении поезда шли с увеличенными интервалами.