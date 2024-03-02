Карабулак, Ингушетия, 2 марта, 2024, 20:59 — ИА Регнум. Силовики ведут бой с боевиками, блокированными в многоквартирном доме в городе Карабулак в республике Ингушетия. Об этом 2 марта «РИА Новости» сообщил источник в силовых структурах региона.

НАК РФ

По этим данным, боевики в ответ на предложение сдаться открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

Как передавало ИА Регнум, вечером 2 марта оперативный штаб Ингушетии информировал, что в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности в Карабулаке ввели режим КТО. Район проведения операции ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.

В ноябре 2023 года в Ингушетии был ликвидирован пособник боевиков. В городе Сунже силовики пытались задержать пособника разыскиваемых членов бандгруппы. Он оказал сопротивление и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, после чего был ликвидирован.

В апреле 2023 года КТО проводилась в Малгобекском районе Ингушетии в связи с нападением боевиков на правоохранителей. В ходе операции боевики оказали вооружённое сопротивление, открыв огонь по силовикам, в результате погибли трое полицейских.