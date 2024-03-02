Сочи, Краснодарский край, 2 марта, 2024, 20:06 — ИА Регнум. В «Сириусе» состоялась официальная церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи. Его главная тема — «Мир меняется, потому что меняюсь я».

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Главные события церемонии прошли в Международном молле «Арт. Молодость». Там для гостей фестиваля была представлена постановка об истории любви парня и девушки — Аделины и Андрея. Их сыграли артистка балета, преподаватель современной хореографии в Московской государственной академии хореографии Аделия Галимова и студент ВТУ им. Щепкина на курсе В. М. Бейлиса, актёр спектаклей государственного академического Малого театра Егор Кузнецов.

fest2024

Во время представления пара искала себя в меняющемся мире, показывала, как это — брать ответственность за себя, свой выбор и свою семью, говорится в релизе.

Чтобы разобраться в сложных житейских вопросах, на протяжении всего шоу влюблённые обращались за помощью к искусственному интеллекту, который озвучил Народный артист России, режиссёр и актёр Константин Хабенский, пояснили организаторы.

«В финале шоу Аделина и Андрей, взявшись за руки, осознали, что именно они — молодое поколение — несут ответственность за судьбы мира. Вместе с ними, держась за руки, тысячи участников Всемирного фестиваля молодёжи показали, что они готовы объединиться ради общего будущего», — рассказали журналистам в «Росмолодёжи».

Как сообщало ИА Регнум, ранее в этот же день президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам церемонии открытия фестиваля отметил, что искренне рад приветствовать их и гостей Всемирного фестиваля молодёжи, посланников разных стран и народов, которых объединила Россия.

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fest2024

Глава государства напомнил, что РФ уже трижды проводила такие молодёжные форумы, и каждый раз они подтверждали, что для молодых поколений нет границ и разделительных линий. Это показали сотни тысяч заявок на участие в фестивале, которые пришли из 190 стран мира.

На Федеральную территорию «Сириус» в Сочи на Всемирный фестиваль молодёжи прибыли 20 тыс. человек из 180 стран мира. Он будет длиться семь дней.

Председатель Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Артём Жога заявил, что Всемирный форум молодёжи опроверг «изоляцию» России. Он подчеркнул то количество участников, которые приехали на мероприятие в РФ и сказал, что реальное положение дел показывает — весь мир интересуется Россией, её историей и ситуацией, в которой она сейчас находится.