Берлин, 2 марта, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц 2 марта вновь заявил, что Германия не отправит своих военнослужащих на Украину. Подобное заявление за последние дни он сделал уже в третий раз.

bundesregierung.de

Выступая на конгрессе Партии европейских социалистов в Риме, канцлер заявил, что руководителям западных стран ясно: ни НАТО в целом, ни одна из стран — членов военного блока в частности не должны становиться стороной конфликта на Украине.

«Мы не будем отправлять европейских солдат на Украину. Мы не хотим войны между Россией и НАТО и сделаем всё, чтобы её предотвратить», — сказал Шольц.

Канцлер призвал западные страны продолжать поддержку киевского режима и вкладывать больше средств в военно-промышленный комплекс.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 26 февраля после встречи лидеров стран ЕС и НАТО президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на саммите обсуждалась возможная отправка военных стран ЕС в зону конфликта. Генсек НАТО Йенс Столтенберг и руководители ряда стран ЕС, в том числе Германии, заявили об отсутствии таких планов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в случае отправки военнослужащих стран Запада на Украину прямой конфликт России и НАТО станет неизбежным.

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора немецких офицеров, в котором они обсуждали организацию возможной ракетной атаки на Крымский мост дальнобойными ракетами Taurus. Шольц, по данным источников СМИ, пообещал быстро расследовать ситуацию. Официальных комментариев ни от канцлера, ни от министерства обороны Германии не поступало.