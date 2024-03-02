Казань, 2 марта, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Хоккеист казанского «Ак Барса» Александр Радулов был удалён до конца матча против екатеринбургского «Автомобилиста», который прошёл 2 марта в Казани.

Пресс-служба ХК Ак Барс (Казань)

Форвард получил матч-штраф в первом периоде за удар плечом в голову защитнику «Автомобилиста» Кириллу Воробьёву.

Данная встреча — вторая из серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Как передавало ИА Регнум, по итогам завершившегося регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 26 февраля определились все пары первого раунда Кубка Гагарина. Плей-офф КХЛ стартовал 29 февраля, и продлится до четырёх побед. Завершится сезон 29 апреля.

Московский хоккейный клуб «Динамо» фактически стал обладателем Кубка континента, досрочно победив в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это произошло в результате поражения 25 февраля петербургского СКА в матче с китайским «Куньлунь Ред Стар».