Москва, 2 марта, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Президентская программа «Время героев» бьёт рекорды по числу заявок, за первые сутки на образовательную программу для участников и ветеранов СВО было подано более 14 тысяч заявок, сообщили 2 марта ИА Регнум пресс-служба проекта.

«Всего лишь позавчера, 29 февраля президент России объявил о старте новой образовательной программы, на следующий день, 1 марта заработал сайт программы, пошли первые заявки. А уже сегодня, 2 марта, спустя всего сутки после начала работы сайта, количество поданных заявок превысило 14 тысяч», — сказано в пресс-релизе.

Ректор президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал о большом интересе к участию в образовательной программе.

«Уже первые сутки набора участников показали, насколько востребована новая инициатива президента России. Многие люди, которые сегодня защищают страну с оружием в руках, не всегда были военнослужащими. Они трудились в строительстве, в промышленной сфере, в сельском хозяйстве, на государственной и муниципальной службе, были компьютерщиками, юристами, врачами и учителями. И среди профессиональных военнослужащих много тех, кто имеет лидерские качества, высокий управленческий потенциал», — сказал он.

По словам Комиссарова, программа «Время героев» даёт всем им уникальную возможность для роста и развития, для реализации себя в служении России уже в новом качестве — в мирной жизни.

Также пресс-служба проекта уточнила, что сайт программы «Время героев» работает в штатном режиме. На все поступающие вопросы претенденты получают своевременные ответы. Так, одним из самых часто задаваемых стал вопрос, имеют ли право подавать заявку на участие в программе лица, принимавшие участие в СВО, но в настоящий момент уже уволенные в запас.

Организаторы разъяснили, что все участники специальной военной операции, как в настоящий момент находящиеся в зоне СВО, так и ранее участвовавшие в её проведении, в том числе уже уволенные с военной службы, имеют право на участие в программе «Время героев».

Как передавало ИА Регнум, 1 марта начал работу официальный сайт программы «Время героев», которую 29 февраля анонсировал в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что новая кадровая программа будет строиться по тем же стандартам, что и программа «Лидеры России», выпускники которой занимают высокие должности вплоть до министерских.

Приём заявок на новую образовательную программу стартовал 1 марта в 18:00 мск. Сбор продлится до 8 апреля 2024 года. В числе обязательных требований для участников программы — наличие гражданства Российской Федерации, опыта управления людьми, высшего образования и отсутствие судимости.