Берлин, 2 марта, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Систему здравоохранения Германии необходимо готовить к возможному участию страны в военном конфликте, заявил 2 марта глава минздрава страны Карл Лаутербах.

Global Look Press

Подготовка врачей и больниц к возможной войне может быть воспринята как нагнетание страха, но это неверное понимание, сказал министр в интервью газете Neue Osnabruecker Zeitung.

«Нам также необходимо изменение в системе здравоохранения. Тем более что Германия может стать центром по оказанию помощи раненым и пострадавшим из других стран в силу союзнических обязательств», — заявил Лаутербах.

Германия уже приняла для лечения почти тысячу военнослужащих ВСУ, больше, чем любая другая страна ЕС, отметил он.

ФРГ должна быть готова к ситуации участия в военном конфликте, сейчас в законодательстве есть некоторые пробелы, сказал Лаутербах. Каждый врач и каждая больница должны быть подготовлены к таким ситуациям, как необходимость распределение большого количества раненых, перемещения пациентов по территории страны, развертывания медицинского персонала, отметил министр.

«Всё это должно быть отработано на практике», — подчеркнул он.

Соответствующий законопроект будет подготовлен минздравом, минобороны и МВД Германии к лету 2024 года, добавил Лаутербах.

Как сообщало ИА Регнум ранее, главный редактор RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись разговора немецких офицеров, в котором они обсуждали организацию возможной ракетной атаки на Крымский мост дальнобойными ракетами Taurus. Канцлер Германии Олаф Шольц 2 марта пообещал быстро расследовать ситуацию вокруг опубликованной аудиозаписи.

26 февраля по итогам встречи лидеров стран ЕС и НАТО по вопросу об Украине президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на саммите обсуждалась возможная отправка военных стран ЕС в зону конфликта. Генсек НАТО Йенс Столтенберг и руководители ряда стран ЕС, в том числе Германии, заявили об отсутствии таких планов. Позднее Макрон подчеркнул, что говорил о возможности отправки западных военных на Украину «взвешенно». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в случае отправки военнослужащих стран Запада на Украину прямой конфликт России и НАТО станет неизбежным.