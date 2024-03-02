Москва, 2 марта, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Число просмотров международных соревнований «Игры будущего» в Казани достигло 2,2 миллиарда. Об этом 2 марта сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

РИА Новости

«На сегодня я получаю сводки, примерно 2,2 миллиарда уже просмотров. Говорит о том, что с форматом угадали, и действительно этот проект состоялся», — цитирует Чернышенко «РИА новости».

По его словам, формат фиджитал-соревнований начали проводить в 63 странах мира.

«Мы дарим этот формат миру», — подчеркнул Чернышенко.

При этом чиновник отметил, что «Игры будущего» призваны вовлечь аудиторию и в традиционный спорт, и в киберспорт.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 21 февраля в Казани дал старт «Играм будущего». Глава государства пожелал успехов участникам соревнований, которые будут проходить до 3 марта.

Выступая на церемонии открытия, президент назвал эти состязания даром России мировой спортивной семье. Закономерно, что идея объединить классический спорт и киберспорт зародилась именно в России, отметил тогда Путин. Также он назвал «Игры будущего» свободными от двойных стандартов, политической конъюнктуры и любых видов дискриминации.