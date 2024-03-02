Москва, 2 марта, 2024, 18:51 — ИА Регнум. В Москве система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) во время тестирования выборов успешно справилась с беспрецедентно высокой нагрузкой, а также многочисленные кибератаками. Об этом говорится на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Максим Блинов/РИА Новости

Как напомнили в штабе, 2 марта в тестовом голосовании перед президентскими выборами приняли участие 716 тысяч москвичей. Избирателям был задан вопрос «Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?».

«Электронное голосование традиционно пользуется большим спросом у москвичей. Но в этом году оно побило все возможные рекорды по своей популярности. Свой голос отдали более 716 тысяч горожан при том, что в 2022-м году в тестовом голосовании приняли участие почти 460 тысяч человек, а в 2023 – почти 430 тысяч. В первые же минуты система столкнулась со сверхвысоким трафиком, когда одновременно проголосовать пытались десятки тысяч человек, а также подверглась массированным, многопрофильным кибератакам, которые длились до окончания тестирования», — отметил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко.

По его словам, система справилась с нагрузкой и каждый желающий получил возможность проголосовать по важному для города вопросу. Вместе с тем Костырко добавил, что в период тестового голосования кибератакам подверглись также и другие ресурсы цифровой экосистемы Москвы. Однако все они были успешно отражены, подчеркнул чиновник.

В штабе в свою очередь отметили, что в период особенно высокой нагрузки сайт электронного голосования, а также несколько разделов портала mos.ru были вынуждены перейти в режим электронной очереди, что является нормальным поведением системы.

Очередь позволяет распределить нагрузку, тем самым обеспечив возможность всем желающим принять участие в избирательном процессе, пояснили организаторы.

Тем не менее в штабе по наблюдению за выборами посоветовали избирателям при возникновении перебоев в электронной системы голосования подождать некоторое время и вернуться к сервису позже после спада нагрузки.

Как передавало ИА Регнум, 2 марта с 10:00 до 14:00 в тестовом голосовании в Москве приняли участие порядка 716 тысяч человек. Избирателям был задан вопрос «Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?».

Голоса распределились практически поровну. С небольшим отрывом лидировал вариант «Тополя надо вырубать и высаживать на их место другие деревья». За него проголосовали 37% участников. При этом среди голосующих с помощью бумажного бюллетеня этот вариант пользовался большей популярностью, набрав 44%.

На втором и третьем месте по популярности — «Решение надо оставить специалистам» и «Тополя не надо вырубать». Такие варианты выбрали 32% и 31% голосующих соответственно.

Во время тестирования специалисты смогли проверить скорость обновления информации, удобство интерфейса и процедур онлайн-голосования, а также терминалы для пользователей. Вместе с тем уточняется, что тестирование проходило в максимально приближенных к реальным условиям.

Выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года. Участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Досрочное голосование проходит в период с 25 февраля по 14 марта.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В его поддержку собрано не 300–315 тыс. подписей, как нужно по закону, а в десять раз больше.