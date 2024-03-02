Москва, 2 марта, 2024, 18:29 — ИА Регнум. В школе, особенно в старших классах, детям приходится запоминать большой объём информации, облегчить запоминание пройденного материала поможет мнемотехника, сообщила ИА Регнум руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева.

Иван Шилов ИА REGNUM

По её словам, систематическое использование мнемоники способствует не только улучшению памяти, но также помогает улучшить концентрацию, а также развить творческое мышление и креативность.

В качестве примера использования мнемотехник она привела использование ассоциаций.

«Основная идея мнемотехник заключается в создании связей и ассоциаций между новой информацией и уже имеющимися знаниями или образами. При этом именно странные, нелогичные ассоциации способствуют лучшему запоминанию и усвоению материала. Ассоциации могут быть как визуальными, так и звуковыми», — рассказал она.

Например, слово wallet (бумажник) можно запомнить, ассоциируя его с похожим по звучанию русским словом «валет». Можно провести такую ассоциацию: валет имеет много денег, значит, их нужно класть в бумажник.

Также эксперт информировала, что для запоминания информации лучше всего использовать визуальные образы. Например, при разборе темы «виды налогов», запомнить региональные налоги можно на основе визуальных образов. Так к региональным налогам относят налог на имущество юридических лиц (здание завода), транспортный налог (машина), игорный бизнес (игральные карты).

«Для запоминания правил русского языка, изучения таблицы умножения, изучения терминов подойдут небольшие стихотворения или рифмы. Например, школьники часто запоминают глаголы-исключения русского языка в стихотворной форме», — продолжила Евсеева.

При этом, по её словам, есть ряд факторов, которые также влияют на процесс запоминания и делают его максимально эффективным. Во-первых, чем более интересно представлен материал, тем лучше он будет запоминаться. Также информация усваивается лучше, если её пересказать кому-то и таким образом «отработать» выученное. также важно повторение пройденного материала, так как во время повторения создаются прочные нейронные связи в новой коре головного мозга, благодаря чему информация остаётся в долговременной памяти.

«Прежде чем приступать к изучению нового материала, нужно дать время уже выученной информации отложиться в памяти, иначе запоминание предыдущей информации будет тормозиться из-за нового материала. Поэтому во время занятий важно планировать короткие перерывы», — отметила эксперт.

Если ученику особенно тяжело дается запоминание дат, добавила Евсеева, то самым верным способом является придумывать ассоциации с каждой цифрой по принципу сходства. Например, цифра «0» может быть похожа на колесо или монету, а цифра «2» — на лебедя. При этом важно не менять образы, а всегда использовать одинаковые значения для каждой цифры.