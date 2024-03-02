На площадке фестиваля молодёжи открылась выставка «НАТО: история обмана»
Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 2 марта, 2024, 18:17 — ИА Регнум. На площадке Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи 2 марта открылась выставка «НАТО: история обмана», сообщили ИА Регнум организаторы.
Выставка создана Музеем современной истории России. Организаторы напомнили, что у каждого дня работы фестиваля будет собственная тема, которую отразят во всех проходящих мероприятиях. 2 марта такой тема стала «Ответственность за судьбы мира».
«Здесь собралась неравнодушная молодёжь, которой небезразлично, что завтра будет с миром. Именно поэтому мы решили представить здесь выставку «НАТО: история обмана», на которой расскажем о фундаментальной лицемерной сущности НАТО, чья миролюбивая риторика не соответствует реальным делам», — заявила на церемонии открытия выставки генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова.
В экспозиции представлены материалы из собраний музеев, архивов и информагентств, а также предметы, собранные в зоне проведения СВО специальной рабочей группой, созданной Министерством культуры. Посетители смогут изучить историю зарождения НАТО и деятельность военного блока во время Холодной войны, в ходе операций в Ираке, Югославии, Афганистане, Ливии, Сирии и на Украине. Информация представлена на русском, английском, немецком, французском, испанском, арабском и китайском языках.
Выставка станет органичной частью общего пространства фестиваля, отметил программный директор мероприятия Сергей Першин. На фестиваль приехали 20 тысяч молодых людей из 190 стран мира, напомнил он.
«Россия — это страна, которая столетиями доказывает одну простую вещь: большое количество разных национальностей с разными культурными особенностями и вероисповеданием могут созидательно двигаться вперёд. А еще потому, что наша страна сегодня борется за справедливый мир, даже не за себя. За то, чтобы не было гегемонии, за то, чтобы он был полицентричен», — подчеркнул Сергей Першин.
В течение многих десятилетий всё человечество находилось перед серьёзными вызовами, которые создавала НАТО, и молодёжи важно знать, кто несёт угрозу миру, отметил в свою очередь сопредседатель Российского исторического общества, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
Позднее выставка будет представлена в Москве и ряде регионов страны, сообщила также Великанова.
Как сообщало ИА Регнум, Всемирный фестиваль молодёжи проходит на федеральной территории «Сириус» в Сочи. В рамках фестиваля состоится более 800 мероприятий, участие в нём примут 20 тысяч российских и иностранных представителей бизнеса, медиа, культуры, науки, спорта и иных сфер общественной жизни. Своим опытом с участниками фестиваля поделятся 1500 спикеров. В мероприятии примут участие тысяча школьников (500 из России и 500 из других стран) из 78 государств мира.
Фестиваль проходит в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества. Заявки на участие подавали около 300 тысяч человек из 190 стран мира. С 10 по 17 марта пройдёт региональная программа фестиваля. Участники посетят 30 российских городов.
Фестиваль организован Росмолодёжью, помощь в его работе окажут 5 тысяч волонтёров со всей России, в том числе из новых регионов страны. Владимир Путин 2 марта объявил фестиваль открытым.