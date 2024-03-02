Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 2 марта, 2024, 18:17 — ИА Регнум. На площадке Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи 2 марта открылась выставка «НАТО: история обмана», сообщили ИА Регнум организаторы.

фотохост фестиваля молодёжи «Сириус»

Выставка создана Музеем современной истории России. Организаторы напомнили, что у каждого дня работы фестиваля будет собственная тема, которую отразят во всех проходящих мероприятиях. 2 марта такой тема стала «Ответственность за судьбы мира».

«Здесь собралась неравнодушная молодёжь, которой небезразлично, что завтра будет с миром. Именно поэтому мы решили представить здесь выставку «НАТО: история обмана», на которой расскажем о фундаментальной лицемерной сущности НАТО, чья миролюбивая риторика не соответствует реальным делам», — заявила на церемонии открытия выставки генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова.

В экспозиции представлены материалы из собраний музеев, архивов и информагентств, а также предметы, собранные в зоне проведения СВО специальной рабочей группой, созданной Министерством культуры. Посетители смогут изучить историю зарождения НАТО и деятельность военного блока во время Холодной войны, в ходе операций в Ираке, Югославии, Афганистане, Ливии, Сирии и на Украине. Информация представлена на русском, английском, немецком, французском, испанском, арабском и китайском языках.

фотохост фестиваля молодёжи «Сириус»

Выставка станет органичной частью общего пространства фестиваля, отметил программный директор мероприятия Сергей Першин. На фестиваль приехали 20 тысяч молодых людей из 190 стран мира, напомнил он.

«Россия — это страна, которая столетиями доказывает одну простую вещь: большое количество разных национальностей с разными культурными особенностями и вероисповеданием могут созидательно двигаться вперёд. А еще потому, что наша страна сегодня борется за справедливый мир, даже не за себя. За то, чтобы не было гегемонии, за то, чтобы он был полицентричен», — подчеркнул Сергей Першин.

В течение многих десятилетий всё человечество находилось перед серьёзными вызовами, которые создавала НАТО, и молодёжи важно знать, кто несёт угрозу миру, отметил в свою очередь сопредседатель Российского исторического общества, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

фотохост фестиваля молодёжи «Сириус»

Позднее выставка будет представлена в Москве и ряде регионов страны, сообщила также Великанова.

Как сообщало ИА Регнум, Всемирный фестиваль молодёжи проходит на федеральной территории «Сириус» в Сочи. В рамках фестиваля состоится более 800 мероприятий, участие в нём примут 20 тысяч российских и иностранных представителей бизнеса, медиа, культуры, науки, спорта и иных сфер общественной жизни. Своим опытом с участниками фестиваля поделятся 1500 спикеров. В мероприятии примут участие тысяча школьников (500 из России и 500 из других стран) из 78 государств мира.

Фестиваль проходит в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества. Заявки на участие подавали около 300 тысяч человек из 190 стран мира. С 10 по 17 марта пройдёт региональная программа фестиваля. Участники посетят 30 российских городов.

Фестиваль организован Росмолодёжью, помощь в его работе окажут 5 тысяч волонтёров со всей России, в том числе из новых регионов страны. Владимир Путин 2 марта объявил фестиваль открытым.