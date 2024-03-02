Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 2 марта, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Зарубежные участники Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) поделятся впечатлениями о России со своим родными и близкими. Об этом заявил председатель Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Артём Жога.

Евгений Биятов / РИА Новости

По словам Жоги, проживающие за рубежом участники форума получают у себя искажённую информацию о России, а фестиваль сможет исправить это.

«Благодаря таким мероприятиями, а это 180 стран, (откуда) они приехали. Где изоляция, такая озвученная западным миром, где изоляция? Вот показывает действительно реальное положение дел, что весь мир интересуется нашей страной, нашей историей, весь мир интересуется нашей ситуацией, которая сейчас происходит, и благодаря тому, что студенты, молодёжь приехали на этот фестиваль, они действительно узнают то, что здесь реально происходит, и они всё это передадут своим родным, близким», — передаёт слова председателя Народного совета ДНР «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, 2 марта президент России Владимир Путин объявил Всемирный фестиваль молодёжи открытым.

В видеообращении к участникам церемонии открытия фестиваля российский лидер отметил, что искренне рад приветствовать участников и гостей Всемирного фестиваля молодёжи, посланников разных стран и народов, которых объединила Россия.

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Глава государства напомнил, что Россия уже трижды проводила такие молодёжные форумы, и каждый раз они подтверждали, что для молодых поколений нет границ и разделительных линий. Это показали сотни тысяч заявок на участие в фестивале, которые пришли к нам из 190 стран мира.

Путин выразил уверенность, что на площадках Всемирного фестиваля молодёжи будет царить доверительная и дружеская атмосфера, а участники мероприятия получат колоссальный заряд позитивных эмоций и вернутся домой с любовью к России.

На федеральной территории «Сириус» в Сочи 1 марта был дан старт Всемирному фестивалю молодёжи, в рамках которого состоится более 800 мероприятий. Участие в фестивале принимают около 20 тысяч российских и иностранных представителей бизнеса, медиа, культуры, науки, спорта и прочих сфер общественной жизни. Своим опытом с участниками фестиваля поделятся 1500 спикеров. Ожидается участие тысячи школьников (500 из России и 500 из других стран) из 78 государств мира.

Фестиваль проходит в соответствии с указом Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества. Заявки на участие подавали около 300 тысяч человек из 190 стран мира.

С 10 по 17 марта пройдёт региональная программа фестиваля. Участники посетят 30 российских городов. Фестиваль организован Росмолодёжью, помощь в его работе окажут 5 тысяч волонтёров со всей России, в том числе из новых регионов страны.