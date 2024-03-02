Вашингтон, 2 марта, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Члены комитета Сената США по безопасности в ходе проведённого расследования получили доказательства того, что ключевые американские технологии оказываются в распоряжении России, отметили в своей публикации 2 марта обозреватели The Washington Times.

MOD Russia/Global Look Press

Члены комитета заявили о намерении разобраться, как американские технологии, несмотря на санкции, якобы оказались в распоряжении России.

«Американские производители подпитывают и поддерживают растущую гигантскую российскую военную машину. (Произведённое в США. — Прим. ред.) используется в ракетах, дронах, боеприпасах и другом оружии», — заявил на заседании комитета сенатор Ричард Блюменталь.

Режим экспортного контроля в США неэффективен, и это приводит к фатальным последствиям для ВСУ, сказал также сенатор.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в феврале 2024 года минюст США заявил, что гражданка России и Канады признала в суде вину в том, что она находилась в сговоре с целью отмывания денег, полученных от отправки в Россию комплектующих от ракет и беспилотников в обход американских санкций. Ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее власти США поместили под арест четырёх граждан России по обвинению в незаконном экспорте товаров двойного назначения. По заявлению минюста США, фигуранты занимались поставками за границу технологий, используемых в военных целях.