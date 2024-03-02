Путин заявил, что в России всегда держат слово
Путин: в России всегда держат слово и не используют улыбку как маску
Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 2 марта, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Жители России всегда держат слово, а улыбку не используют как фальшивую маску, заявил президент РФ Владимир Путин в видеоприветствии участникам Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ).
«Вы лично сможете убедиться, например, что улыбка для нас не дешёвая маска, а искреннее проявление чувств. Что если уж мы даём наше слово, то всегда его держим», — сказал он.
Президент выразил уверенность, что такая доверительная дружеская атмосфера будет царить на площадках фестиваля молодёжи.
Новость дополняется