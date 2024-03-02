Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 2 марта, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Жители России всегда держат слово, а улыбку не используют как фальшивую маску, заявил президент РФ Владимир Путин в видеоприветствии участникам Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ).

«Вы лично сможете убедиться, например, что улыбка для нас не дешёвая маска, а искреннее проявление чувств. Что если уж мы даём наше слово, то всегда его держим», — сказал он.

Президент выразил уверенность, что такая доверительная дружеская атмосфера будет царить на площадках фестиваля молодёжи.

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