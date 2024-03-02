Москва, 2 марта, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Омбудсмены России и Украины с ноября совершили уже 12 посещений пленных военнослужащих двух стран, сообщила 2 марта уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

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«Мы продолжаем взаимное посещение пленных. Мы сами и наши представители на сегодняшний день совершили уже 12 посещений», — сказала они ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Москалькова информировала, что Украина обращалась к российской стороне по вопросу возможной передачи тел погибших при крушении военного самолёта Ил-76 в Белгородской области. Она подтвердила, что Москва готова передать Киеву тела погибших, для этого имеется всё необходимое.

В феврале она сообщала, что просила своего украинского коллегу Дмитрия Лубинцапомочь 24 раненым бойцам вернуться домой из плена ВСУ.

8 февраля Россия и Украина обменялись пленными бойцами по схеме «100 на 100». Посредником в обмене выступили Объединённые Арабские Эмираты.

В начале января с украинской территории вернулись 248 российских военных. Москалькова уточнила, что 75 военнослужащих Украина вернула без обмена.