Анталья, Турция, 2 марта, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Будапешту для энергетической безопасности не нужен транзит газа через Украину при наличии поставок топлива по газопроводу «Турецкий поток». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«На данный момент наши поставки энергии в безопасности с учётом того, что «Турецкий поток» может нас снабжать газом, поэтому для безопасности поставок транзит через Украину нам не нужен», — рассказал он на полях дипломатического форума в Анталье «РИА Новости».

Также венгерский дипломат добавил, что Будапешт открыт для переговоров по увеличению каналов поставок газа.

Как сообщало ИА Регнум 28 февраля, представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что ЕК интенсивно работает над полным отказом от поставок российского газа через территорию Украины. С его слов, сейчас российский газ по этому маршруту продолжают получать Австрия, Словакия, Чехия и Италия. Макфи пояснил, их активно переориентируют на поставки топлива по другим газопроводам или же сжиженного природного газа.

Ранее еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон информировал, что Евросоюз не будет продлевать транзит газа из России через Украину. По его словам, Европа уже «научилась жить» без российского газа.

До этого вице-премьер России Александр Новак отмечал, что Россия не ведёт переговоров о транзите газа через территорию Украины ни с киевским режимом, ни с руководством Евросоюза, не обсуждается также и вариант с продажей странам ЕС газа на границе с Украиной.